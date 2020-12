Johnson & Johnson Aktie: Zu spät?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hat die Rekrutierung der Teilnehmer für die Phase-3-Studien seines Impfstoffs COVID-19 in Einzeldosis abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Erklärung mit.

JNJ hat rund 45.000 Teilnehmer in die “Ensemble”-Studie eingeschrieben, die von seiner Einheit Janssen durchgeführt wird. Der Pharmakonzern erwartet Zwischenergebnisse der Studie bis Ende Januar. JNJ geht davon aus, dass es im Februar bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



