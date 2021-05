Johnson & Johnson-Aktie: Der nächste Rückschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Zwischen dem Impfstoff von Johnson & Johnson und AstraZeneca gibt es viele Gemeinsamkeiten zu entdecken. Bei beiden wurden in den USA Impfungen vorübergehend ausgesetzt, da es in seltenen Fällen zu teils tödlichen Blutgerinseln kam. In der EU erhielt Johnson & Johnson erst im März eine Zulassung, welche bisher noch uneingeschränkt gilt.

Wie der „Spiegel“ berichtet, könnte dem Vakzin aber ein ähnliches Schicksal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung