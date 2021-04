Johnson & Johnson-Aktie: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Die Aktien von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ ) fielen am Dienstag um 3%, nachdem die Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention empfohlen hatten, den Einsatz des Impfstoffs COVID-19 in den USA zu pausieren. Berichte zeigen, dass von den 6,8 Millionen Personen, die den Impfstoff bisher erhalten haben, sechs eine seltene Art der Blutgerinnung erlitten haben.

Nachdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung