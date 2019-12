Johnson & Johnson Aktie: Wichtige Hürde geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Nach Angaben der WHO leiden weltweit mindestens 300 Millionen Menschen an einer depressiven Störung. Damit ist die Depression die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. Doch obwohl die Krankheit so weit verbreitet ist, sind die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten vergleichsweise überschaubar.

Jetzt soll ein Mittel des US-amerikanischen Pharmakonzerns Johnson & Johnson für Abhilfe schaffen. Dabei geht es allerdings nicht um eine Tablette, sondern um ein Nasenspray.



