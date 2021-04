Johnson & Johnson Aktie: Warum der Impfstoff gebremst wurde!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Weitere Bedenken kommen über den COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) heraus.

Was ist passiert

Gesundheitsbeamte in Georgia haben vorübergehend gestoppt Verteilung der Johnson & Johnson Impfstoff an einem Standort im Norden des Staates. Dies ist, nachdem ein paar Leute erlebt Nebenwirkungen, die Associated Press berichtet.

Das Gesundheitsministerium von Georgia sagte, dass acht Menschen an der Impfstelle nach der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung