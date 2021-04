Johnson & Johnson Aktie: Verantwortung für die COVID-19-Impfstoffproduktion in einem Werk in Baltimore übernommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Johnson & Johnson hat die Verantwortung für die COVID-19-Impfstoffproduktion in einem Werk in Baltimore übernommen, wo vor einigen Wochen 15 Millionen Dosen ruiniert wurden.

Das U.S. Department of Health and Human Services hat Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) die Verantwortung für das Werk von Emergent BioSolutions Inc (NYSE:EBS) in Baltimore übertragen. Die Abteilung hat auch gestoppt britischen Arzneimittelhersteller AstraZeneca Plc (NASDAQ: AZN)



