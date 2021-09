Johnson & Johnson Aktie: Prostatakrebsmedikament Erleada erhält NICE-Zulassung!

Nach einem tieferen Preisnachlass hat Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) die Kostenerstattung in England für sein Prostatakrebsmedikament Erleada (Apalutamid) erreicht.

Vor weniger als vier Monaten lehnte das National Institute of Health and Care Excellence (NICE) Erleada ab, obwohl es in England unter dem Listenpreis von 2.735 £ (3.765 $) für eine Lieferung von 112 Tabletten angeboten wurde.

Deshalb ist es wichtig

“Wir sind sehr erfreut, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung