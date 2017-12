Johnson & Johnson Aktie: Die Jahresprognose wurde erneut angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

J&J hat in den ersten 9 Monaten überzeugt. Der Gewinn ging zwar aufgrund übernahmebedingter Sonderbelastungen um 4% zurück, der Umsatz stieg aber um 4,6%. Der Konzern hat sowohl in allen drei Sparten als auch im In- und Ausland besser abgeschnitten. Wachstumstreiber in der Pharma-Sparte war die Actelion-Übernahme, die seit Juni in trockenen Tüchern ist. Die Medikamente der Schweizer gegen Lungenkrankheiten trugen 670 Mio $ zum Umsatz bei. In der Sparte Medizintechnik hat der Erwerb von Medical Optics das Wachstum beschleunigt.

Für Kompensation sorgen schon jetzt Stelara gegen Schuppenflechte

Der künftige Erfolg des Konzerns hängt in erster Linie von der Entwicklung der PharmaSparte ab, die im 3. Quartal bereits 50% des Gesamtumsatzes erwirtschaftete. Das Pharmageschäft ist aber kein Selbstläufer. Der frühere Kassenschlager Remicade gegen Rheuma hat seinen Patentschutz verloren und steht in Konkurrenz zu billigeren Biosimilars. Der Umsatz schrumpfte um 9,2% auf 4,85 Mrd $. Für Kompensation sorgen schon jetzt Stelara gegen Schuppenflechte, der Blutverdünner Xarelto sowie die Krebsmittel Imbruvica und Darzalex, die allesamt zweistellige Wachstumsraten erzielen.

Stelara ist bereits bei einer weiteren Indikation zugelassen, sodass sich das hohe Wachstum fortsetzen sollte. Die Jahresprognose wurde erneut angehoben. J&J erwartet jetzt einen Umsatz von 76,1 bis 76,5 Mrd $ und einen bereinigten Gewinn von 7,25 bis 7,30 $ pro Aktie. Der tatsächliche Gewinn wird jedoch wegen etlicher Sondereffekte deutlich geringer ausfallen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.