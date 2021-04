Johnson & Johnson Aktie: Der Impfstoff ist auf Eis gelegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Am Dienstag meldete Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) für das erste Quartal einen Umsatz von 100 Millionen Dollar für den Impfstoff, der in den USA wegen einer seltenen, möglicherweise lebensbedrohlichen Blutgerinnungsstörung auf Eis liegt. Aufgrund einer seltenen und potenziell lebensbedrohlichen Blutgerinnungsstörung, die auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca (NASDAQ:AZN) in Verbindung gebracht wurde, der in den USA immer noch nicht für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung