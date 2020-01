Johnson & Johnson-Aktie: Der Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Die Aktie des US-amerikanischen Pharma- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson setzt ihren Höhenflug auch im Jahr 2020 fort. Im September kehrten die Käufer an den Markt zurück und initiierten einen neuen Aufwärtstrend. Dieser hat den Kurs inzwischen bis auf 150 US-Dollar ansteigen lassen, was absolutes Rekordniveau ist. In den letzten Tagen gelang es den Anlegern, die Widerstandszone zwischen 147 und 149 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung