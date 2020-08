Johnson & Johnson Aktie: Auf Einkaufstour!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Der US-Konzern Johnson & Johnson ging auf Einkaufstour – und zwar wurde da im Milliardenbereich eingekauft. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde ein Vertrag zum Kauf des Biotech-Unternehmens Momenta Pharmaceuticals, Inc. (kurz „Momenta“) abgeschlossen. Momenta entwickelt demnach neue Therapien für Autoimmunerkrankungen. Johnson & Johnson zahlt laut eigenen Angaben komplett in Cash, und der Kaufpreis soll bei ca. 6,5 Mrd. Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



