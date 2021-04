Johnson & Johnson Aktie: 15 Millionen Dosen des Impfstoffs von JNJ verdorben!

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Eine Charge des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hat die Qualitätsstandards nicht erfüllt und ist nicht einsatzfähig, berichtete die New York Times am späten Mittwoch.

Was geschah

Das Unternehmen hatte ein Problem mit einem Inhaltsstoff des Impfstoffs gefunden, der am Standort von Emergentn Biosolutions Inc. (NYSE:EBS) in Baltimore hergestellt wurde. Emergent BioSolutions ist ein Produktionspartner sowohl von JNJ als auch von AstraZeneca ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



