Johnson Controls - Autobatterien: Nach der Sommerhitze kommt der Kältetod

Hannover (ots) - Wenn die Temperaturen fallen, ist es Zeit, IhrAuto in die Werkstatt zu bringen, um es für die kalte Jahreszeit fitzu machen. Standardmäßig lassen Autofahrer die Reifen wechseln, dieBeleuchtung prüfen und Flüssigkeiten auffüllen. Die Batterie wird oftvernachlässigt - zu Unrecht, denn der Dauerbetrieb derFrontscheibenheizung, der Heckscheibenheizung und der Scheibenwischerbelastet die Batterie kontinuierlich. Die neueste ADAC-Statistikzeigt, dass die Batterie circa 40 % aller Autopannen verursacht.Schafft es Ihre Batterie durch den Winter? Die einzige Möglichkeit,dies herauszufinden, besteht darin, die Batterie in einer Werkstattprüfen zu lassen.Hohe Temperaturen - wie in diesem außergewöhnlich heißen Sommer -verkürzen die Lebensdauer einer Batterie dramatisch und so stoßenältere Batterien an ihre Grenzen, sobald der Winter kommt."Autofahrer denken, dass Kälte der Batterie schadet, doch es ist dieHitze, mit der ein Batterieausfall beginnt", erläutert Dr. ChristianRosenkranz, Entwicklungsleiter beim Batteriehersteller JohnsonControls.Neben extremen Temperaturen im Sommer und Winter gibt es vieleweitere Ursachen für einen Batterieausfall. Wird das Auto nur seltenoder nur für Kurzstrecken genutzt, kann die Lichtmaschine dieBatterie nicht vollständig laden, während elektrische Verbraucher dieBatterie weiter entladen. Daher sollten Fahrer insbesondere im Wintermindestens einmal im Monat eine längere Strecke zurücklegen.Bei modernen Autos erfüllt die Batterie viele zusätzliche Aufgabenund dient nicht mehr nur dazu, Energie für die Zündung und denMotorstart bereitzustellen. "Batterietests helfen, Batterieausfälleim Voraus zu erkennen. Daher sollten Fahrer ihre Batterie mindestenseinmal im Jahr vor dem Winter in einer Werkstatt prüfen lassen", soDr. Rosenkranz.