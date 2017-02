"Johnny Depp ist nicht pleite"

Hamburg (ots) - Adam Waldman, Anwalt von Hollywood-SchauspielerJohnny Depp (52), kontert in GALA (Ausgabe 07/17, ab morgen imHandel) aktuelle Vorwürfe gegen seinen Mandanten. EineFinanzberatungsfirma, die früher für den Star gearbeitet hat,bezichtigt ihn, Schulden nicht zu begleichen und sogar pleite zusein. Waldman zu GALA: "Mister Depp ist nicht pleite." Einekostspielige Trauerfeier, die Depp vor Jahren für den SchriftstellerHunter S. Thompson ausrichtete, ist ein Kernpunkt der Vorwürfe. LautFinanzberatungsfirma habe sich Depp mit den Kosten - knapp dreiMillionen Dollar - überhoben. Anwalt Waldman stellt in GALA klar:"Mister Depp hat nicht drei, sondern sogar fünf Millionen Dollardafür ausgegeben. Mit der Feier hat er ein Versprechen eingelöst, daser seinem besten Freund Hunter S. Thompson, der wie ein Bruder fürihn war, gegeben hatte. Er sagt, er würde es immer wieder tun."Johnny Depp gehört zu Hollywoods Top-Verdienern. Allein der vierte"Fluch der Karibik"-Teil spielte weltweit eine Milliarde Dollar ein.Voraussichtlich im Juli kommt Teil fünf ins Kino. Depp alias CaptainJack Sparrow soll 60 Millionen Dollar Gage erhalten haben.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell