Johnnie Walker lässt sich von Erfolgsserie Game of Thrones® inspierieren und launcht White Walker by Johnnie Walker (FOTO)

Berlin (ots) -Schickt einen Raben - White Walker by Johnnie Walker kommt!Pünktlich zu Weihnachten und dem anstehenden Start der letztenStaffel der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones®", präsentiert dieführende Scotch Marke nun stolz die White Walker by Johnnie WalkerEdition.Der einzigartige, limitierte Whisky wurde von den rätselhaftestenund gefürchtetsten Charakteren der gefeierten Serie inspiriert - denWhite Walkern (zu deutsch: Weiße Wanderer). Aus dem eisigen Nordentreibt der Nachtkönig seine Armee der Untoten voran: mit ihreneisblauen Augen bringen die White Walker die Kälte des Winters mitsich. Genau so bringt nun auch White Walker by Johnnie Walker dieersten Anzeichen der kalten Jahreszeit mit sich.George Harper kreierte zusammen mit dem Blending-Team von JohnnieWalker diesen innovativen Whisky, in dessen Herzen sich zwei SingleMalts aus den nördlichsten Destillerien Schottlands finden: Cardhuund Clynelish. Diese limitierte Edition wird am Besten eiskaltserviert. Direkt aus dem Gefrierschrank, überrascht die gekühlteFlasche mit einer ganz besonderen Verpackungstechnologie, die denWinter mit sich bringt. Bei niedriger Temperatur zeigen sich auf derFlasche Eisrisse in leuchtend blauer Farbe - gleich den Augen derWhite Walker.Der White Walker by Johnnie Walker enthält Noten vonkaramellisiertem Zucker, Vanille und frischen roten Beeren. GeorgeHarper, Blender bei Johnnie Walker, nutzte den kalten NordenSchottlands als Ausgangspunkt für White Walker by Johnnie Walker."Whiskys aus Clynelish haben lange, schottische Winter überstanden,ebenso wie die Nachtwache, die sich in die langen Winter nördlich dergroßen Mauer gewagt hat. Clynelish ist also die perfekte Grundlage,um diesen einzigartigen Whisky zu kreieren," so George Harper.White Walker by Johnnie Walker ist Teil einer größerenPartnerschaft von HBO und Diageo (Mutterunternehmen von JohnnieWalker), die auch den Launch der Game of Thrones® Single Malt ScotchWhisky Kollektion im Februar 2019 umfasst. Acht verschiedene ScotchWhiskys sind jeweils mit einem der ikonischen Häuser von Westeros undder Nachtwache verbunden worden, um den Fans den authentischenGeschmack der Sieben Königslande nach Hause zu bringen. WeitereInformationen über die Game of Thrones® Single Mal Scotch WhiskyKollektion werden noch bekannt gegeben.Facts White Walker by Johnnie Walker:Abgefüllt bei 41,7 Vol.-% AlkoholUVP von 29,99EUR für 750mlAb dem Oktober 2018 im Handel erhältlich