Johna: Gesetzgeber darf bei Reform der Notfallversorgung keine neuen Hürden errichten (FOTO)

Berlin (ots) -"Im Ziel sind wir uns einig: Die überfüllten Notaufnahmen in denKrankenhäusern müssen dringend entlastet werden, um ihrereigentlichen Aufgabe gerecht werden zu können. Wir brauchen mehrKooperation und Integration aller Beteiligten an derNotfallversorgung. Auf dem Weg dorthin dürfen durch den Gesetzgeberaber nicht zusätzliche Hürden errichtet werden." So kommentierte Dr.Susanne Johna, Bundesvorstandsmitglied des Marburger Bundes, dengestern bekannt gewordenen Diskussionsentwurf des Bundesministeriumsfür Gesundheit zur Reform der Notfallversorgung.Integrierte Notfallzentren (INZ) seien dann sinnvoll, wenn dadurchkeine neuen Schnittstellen zu bestehenden Versorgungsbereichengeschaffen würden. Bewährte Strukturen der Kooperation zwischenKrankenhäusern und Notdiensten der Kassenärztlichen Vereinigungensollten nicht in Frage gestellt werden. "Wir unterstützen denGedanken einer integrierten Notfallversorgung nachdrücklich. Wirhaben aber Zweifel daran, dass es dafür neuer räumlich undwirtschaftlich abgegrenzter Einrichtungen wie der INZ bedarf. AnSektorengrenzen mangelt es uns im Gesundheitswesen wahrlich nicht.Neue Grenzziehungen in der Versorgung sind daher alles andere alssinnvoll", betonte Johna.Es drohe ein Kompetenzwirrwarr zwischen den Ländern, denKassenärztlichen Vereinigungen und dem Gemeinsamen Bundesausschuss(G-BA), wenn die Verantwortung für die ambulante ärztlicheNotfallversorgung in neue Hände gelegt werde. "Wenn das Konzeptumgesetzt würde, käme es zumindest in den nächsten zwei Jahren zu garkeinen Veränderungen in den Notaufnahmen. Schließlich müsste erst dasGesetz verabschiedet werden. Danach hätte der G-BA zehn Monate Zeit,um die personelle und strukturelle Ausgestaltung zu definieren. Erstdavon abhängig könnten die Länder die Standorte für die IntegriertenNotfallzentren festlegen. Für die dann notwendigen vertraglichenRegelungen zwischen KV und Krankenhaus sind weitere sechs Monateveranschlagt. Alternativ könnte man bereits jetzt ein ärztlichesKonzept umsetzen, das mit erheblich geringerem organisatorischenAufwand zu einer Entlastung der Notaufnahmen führen würde", sagteJohna.Der Marburger Bund (MB) hatte bereits im Mai 2017 Eckpunkte füreine Strukturreform der medizinischen Notfallversorgung vorgelegt.Zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) erarbeiteteder MB im September 2017 ein Konzept zur Reform der Notfallversorgungaus ärztlicher Perspektive, das Wege zu einer Neuordnung aufzeigt.Wichtige Ansatzpunkte sind die Einrichtung gemeinsamer Anlaufstellenvon Vertrags- und Krankenhausärzten und eine Ersteinschätzung vonNotfallpatienten auf der Grundlage eines einheitlichenstandardisierten Systems. Zu diesen beiden Aspekten haben MB und KBVinzwischen Gütekriterien entwickelt, die notwendige Strukturen undAbläufe zentraler Anlaufstellen und Anforderungen an einestandardisierte Ersteinschätzung von Notfallpatienten definieren.Weitere Informationen: www.marburger-bund.de/notfallversorgung