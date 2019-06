John Zimmer von Lyft darüber, wie man profitabel werden möchte

Die beiden größten Mitfahrapps Lyft (WKN:A2PE38) und Uber (WKN:A2PHHG) gingen Anfang des Jahres an die Börse, und beide Unternehmen stießen auf ziemlich verhaltene Reaktionen. Die größte Sorge, die die Investoren zu beschäftigen scheint, ist, ob die Unternehmen jemals profitabel werden, insbesondere wenn es keine autonomen Autos gibt. Lyft und Uber geben reichlich für Anreize und Werbeaktionen aus, obwohl sie signalisiert haben, dass sie versuchen, sich vom reinen Preiswettbewerb zu lösen — was implizit bestätigt, dass sie die zugrunde liegende Ökonomie der Fahrgeschäfte stärken müssen.

Anfang dieser Woche gab Lyft-Mitbegründer John Zimmer einen Einblick, wie Lyft profitabel werden kann.

Zwei wichtige Renditefaktoren

Im Freakonomics-Podcast sprach Zimmer über die Perspektiven von Lyft und ging sogar so weit zu sagen, dass es “einfach” werden würde, profitabel zu werden. Er erwähnt zwei wichtige Bestandteile, und keiner davon ist auf Roboterautos angewiesen:

Und so ist der Weg [zur Rentabilität] ganz einfach, es gibt zwei Hauptteile. Der eine: Taxigeschäfte sind in den meisten Märkten profitabel. Und dann müssen wir natürlich unsere Gemeinkosten decken. Und je mehr Fahrten wir machen, desto mehr deckt es das ab, was nicht mit dem Wachstum wächst. Und zweitens sinken die variablen Kosten pro Fahrt, wie z. B. Versicherungen. Und die werden weiterhin sinken. Und wir haben einen sehr klaren Weg zur Rendite mit 3,5 Mrd. US-Dollar in der Bank, und wir beabsichtigen, gut zu investieren, um eine gute Rendite für unsere Investoren zu erzielen.



Lyft erzielt tatsächlich Bruttogewinne mit seinen Fahrten und hat einige Anzeichen für Größenvorteile gezeigt; die Bruttomarge ist mit steigendem Umsatz tendenziell höher. Daher erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Quartal einen Bruttogewinn von 313,2 Mio. US-Dollar, was einer Bruttomarge von 40,4 % entspricht. Doch Anreize werden manchmal als Minderung des Umsatzes erfasst, was sich auf die Berechnung der Bruttomarge auswirkt.

Was die Deckung der Gemeinkosten (d. h. der Betriebskosten) betrifft, so ist das etwas schwieriger. Lyft verbuchte im letzten Quartal erhebliche einmalige Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen im Zusammenhang mit dem Börsengang, was bei Börsengängen von Unternehmen üblich ist. Selbst ohne diese Kosten wies Lyft einen Nicht-GAAP-Betriebsverlust von 230 Mio. US-Dollar aus.

Zimmer argumentiert, dass das Kerngeschäft der Fahrgemeinschaften letztendlich so skaliert werden wird, dass der Größenvorteil einsetzen kann, während die Betriebskosten relativ langsam wachsen werden. Dieses Argument wird durch die Tatsache unterwandert, dass Uber, das bereits viel größer ist, immer noch unrentabel ist: Uber verzeichnete im ersten Quartal einen operativen Verlust von 1 Mrd. US-Dollar bei fast dem Vierfachen des Umsatzes von Lyft.

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Q1 2019) Uber Lyft Umsatz 3,1 Mrd. USD 776 Mio. USD Bruttogewinn 1,4 Mrd. USD 313,2 Mio. USD Betriebsverlust (1 Mrd. USD) (1,16 Mrd. USD)

Im Gegensatz zu Lyft hat Uber im Zusammenhang mit dem Börsengang keine wesentlichen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen erfasst, auch weil der private Aktienkurs seit Jahren stagniert.

Nebenbei bemerkt hat Susquehanna letzte Woche sein Rating für Lyft-Aktien auf das Äquivalent eines Kaufs angehoben, wobei Analyst Shyam Patil sein Kursziel von 57 US-Dollar auf 80 US-Dollar erhöht hat. Ein Grund für Patils bullische Einstellung? Die Verbesserung der prozentualen Versicherungskosten.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu, CFA auf Englisch verfasst und am 13.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Uber Technologies.

Motley Fool Deutschland 2019