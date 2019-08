John WoodWas kommt nun, ?

John Wood, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 11:31 Uhr) mit 526.01 GBP im Minus (-0.94 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben John Wood nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet John Wood nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,3 Prozentpunkte (4,89 % gegenüber 5,19 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die John Wood-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 3 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 665 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (531 GBP) ausgehend um 25,24 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält John Wood von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber John Wood. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält John Wood daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält John Wood von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.