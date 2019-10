John Wiley & Sons: Müssen Sie jetzt handeln?

Am 08.10.2019, 19:52 Uhr notiert die Aktie John Wiley & Sons an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 43.08 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Wie John Wiley & Sons derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,68 ist die Aktie von John Wiley & Sons auf Basis der heutigen Notierungen 96 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (413,75) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der John Wiley & Sons beläuft sich mittlerweile auf 46,28 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 43,56 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,88 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,19 USD. Somit ist die Aktie mit -1,43 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: John Wiley & Sons schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,15 % und somit 0,37 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,78 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".