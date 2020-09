John Sargent verlässt Macmillan/Holtzbrinck Publishing Group zum 1.1.2021 / Don Weisberg folgt ihm als CEO von Macmillan Publishers nach / Susan Winslow wird Präsidentin von Macmillan Learning

Stuttgart (ots) - Mit großem Bedauern gibt die Holtzbrinck Publishing Group das Ausscheiden von John Sargent zum 1. Januar 2021 aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung von Macmillan bekannt. Don Weisberg, derzeit Präsident von Macmillan US Trade, wird ihm als CEO von Macmillan Publishers nachfolgen. Susan Winslow, derzeit General Manager of Macmillan Learning, wird zur Präsidentin von Macmillan Learning ernannt.Stefan von Holtzbrinck: "Die Familiengesellschafter, der Aufsichtsrat, meine Kolleg*innen von Holtzbrinck und ich danken John zutiefst dafür, dass er Macmillan zu einem starken und erfolgreichen Verlagshaus gemacht hat sowie für seinen stets hilfreichen Rat. Johns Prinzipien und seine beispielhaften Führungsqualitäten hatten stets höhere Werte im Blick - sei es das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Nachhaltigkeit im Umweltschutz oder die Unterstützung für die Schwachen in der Gesellschaft - Ideale, welche von der Verlagsgruppe geteilt werden.Ab 1. Januar wird im Rahmen von John Sargents Nachfolgeregelung Don Weisberg, ein äußerst renommierter und erfahrener Verlagsmanager, Macmillans englischsprachigen Buchbereich als CEO leiten. Alexander Lorbeer, CEO der Holtzbrinck Buchverlage (Deutschland), wird künftig an mich berichten. Ich freue mich zudem sehr, dass wir Susan Winslow, eine exzellente Geschäftsführerin, nunmehr als Präsidentin für die Gesamtverantwortung für Macmillan Learning, unseren Hochschulbildungsverlag in den USA, gewinnen konnten."Pressekontakt:Beatrice Richter-BeckHoltzbrinck Publishing GroupGänsheidestr. 26, 70184 StuttgartT: +49 711 2150-211E: beatrice.richter-beck@holtzbrinck.comOriginal-Content von: Holtzbrinck Publishing Group, übermittelt durch news aktuell