John Neumeier Beethoven Projekt Sonntag, 29. Dezember 2019 um 22.35 Uhr im SWR Fernsehen und ab Samstag, 28. Dezember 2019 um 12 Uhr in der ARD-Mediathek (FOTO)

"Ein choreografisches Gedicht, inspiriert von Beethovens Musikund vielleicht von Beethoven selbst", so beschreibt John Neumeier sein"Beethoven Projekt". Das bevorstehende Beethoven-Jubiläum 2020 rückt Neumeierskünstlerische Adaption in den Fokus der Öffentlichkeit. Am 3. und 4. Oktobertanzte das Hamburg Ballett das umjubelte 160. Ballett seines Chefchoreografenauf der Bühne des Baden-Badener Festspielhauses. Das SWR Fernsehen greift dieProduktion zum Auftakt des Beethoven-Jahres auf und strahlt das "BeethovenProjekt" unter Begleitung der Deutschen Radio Philharmonie am Sonntag, 29.Dezember 2019 um 22.35 Uhr aus.Choreografie, Licht und Kostüme: John Neumeier Das "Beethoven-Projekt"kombiniert Elemente von Handlungsballetten und Sinfonischen Balletten.Choreografie, Licht und Kostüme stammen von John Neumeier, das Bühnenbild vonHeinrich Tröger. Der erste Teil "Beethoven-Fragmente" ist eher autobiographischinspiriert, der zweite Teil "Eroica" folgt einer freieren Dramaturgie. Bei denAufführungen in Baden-Baden tanzt Startänzer Aleix Martínez die Hauptrolle ("EinTänzer als Ludwig van Beethoven"). Außerdem sind in führenden Rollen zu erleben:Edvin Revazov (Beethovens Ideal), Anna Laudere (Beethovens "Ferne Geliebte"),Patricia Friza (Beethovens Mutter) und Borja Bermudez (Beethovens Neffe).Sendung:29. Dezember 2019, 22:35 Uhr, SWR Fernsehen und ab 28. Dezember 2019, 12 Uhr inder ARD-Mediathek Ballett von John Neumeier / Aus dem Festspielhaus Baden-BadenChoreografie, Licht und Kostüme: John Neumeier, Bühnenbild: Heinrich TrögerFilmregie: Myriam Hoyer