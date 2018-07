Unterföhring (ots) -- Von Academy Award®-Gewinner Paolo Sorrentino- Start der Dreharbeiten im November- Eine Sky Original Gemeinschaftsproduktion mit HBO und Canal+- Produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für WildsideKoproduziert von MediaproLos Angeles / New York / Rom / Unterföhring, XX. Juni 2018 - Derzweimalig für den Oscar® nominierte John Malkovich schließt sich demCast von Paolo Sorrentinos "The New Pope" an. Drehstart ist imNovember 2018 in Italien. Auch Jude Law, der ebenfalls zweiOscar®-Nominierungen hatte, gehört wieder mit zur Besetzung.Das Drehbuch von "The New Pope" stammt von AcademyAward-Preisträger Paolo Sorrentino sowie Umberto Contarello undStefano Bises und ist nach "The Young Pope" Sorrentinos zweiteMiniserie, die sich mit der Welt des modernen Papsttums beschäftigt."The Young Pope", kreiert und inszeniert vom italienischen Regisseur,feierte im Oktober 2016 die TV-Premiere auf Sky sowie im Januar 2017auf HBO. Die Serie wurde insgesamt in 150 Ländern ausgestrahlt. JudeLaw wurde als bester Hauptdarsteller einer Miniserie oder TV-Film füreinen Golden Globe nominiert."The New Pope" ist eine Sky Original Production in Zusammenarbeitmit HBO und Canal+, produziert von Lorenzo Mieli und Mario Giananifür Wildside und koproduziert von Mediapro. Als internationalerVertrieb fungiert FremantleMedia International.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf über bereitgestelltund können somit völlig flexibel angeschaut werden. Sky Ticket istals eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexibleWeg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Das neue SkySeit Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereitserfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Homeerreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und seit Mitte Mai mitdem neuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stelltkonsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es überneue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell