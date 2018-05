Köln (ots) -Hollywoodstar John Malkovich hat im Interview mit demWDR-Kulturmagazin Westart (WDR Fernsehen, Montag, 4. Juni 2018, 22.40bis 23.20 Uhr) erstmals verraten: "Ich werde Harvey Weinsteinspielen". Dem Filmproduzenten Weinstein wird von mehr als 100 Frauensexuelle Belästigung und Vergewaltigung vorgeworfen.Malkovich wird die Rolle in dem Theaterstück "Bitter Wheat" von DavidMamet spielen, das im kommenden Jahr im Londoner "West End"aufgeführt werden soll. "Das Theaterstück ist sehr lustig und sehrfies zugleich. Ich bin mir sicher, dass wir damit polarisierenwerden", sagte Malkovich am Rande der Ruhrfestspiele inRecklinghausen.Der Schauspieler hat eine klare Haltung zur #metoo-Debatte. "Ich weißnicht, was es zu debattieren gibt, wenn es um sexuelle Belästigunggeht. Wenn jemand vergewaltigt wird, gibt es nichts zu debattieren.Wenn jemand belästigt wird, gibt es nichts zu debattieren." Malkovichfordert Aufklärung und kritisiert soziale Netzwerke als öffentlichenPranger. "Ich würde mir wünschen, dass all diese Dinge direkt vorGericht gehen. Die Polizei sollte informiert werden und ermitteln.Ich denke nicht, dass eine mediale Debatte notwendig ist."John Malkovich (64) zählt zu den bedeutendsten Charakterdarstellernin Hollywood, wurde zweimal für den Oscar nominiert und gewannzahlreiche Preise für seine schauspielerischen Leistungen. Immerwieder verkörpert er auf Theaterbühnen und in Kinofilmen komplexe,intellektuelle und herablassende Charaktere.Redaktion: Klaus ReimannFotos unter ARD-Foto.dehttps://www.facebook.com/westart.wdr/https://www1.wdr.de/fernsehen/west-art/sendungen/uebersichtwestart162.htmlPressekontakt:Westdeutscher RundfunkPresse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell