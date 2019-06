John Legend tritt am 25. Juli zum ersten Mal bei Taormina4Ever in Sizilien auf

Legend und seine Band spielen im antiken Theater von Taormina undwerden von einem 100-köpfigen Symphonieorchester begleitet.Produziert von Dream Loud und 4Ever Brand, Unternehmen erweitern ihrKonzept der erfahrbaren Live-Musik und bieten einmalige Performancesan historischen Locations mit berühmten Künstlern, begleitet vonursprünglicher Orchestrierung.New York (ots/PRNewswire) - Dream Loud und 4Ever Brand, dieVeranstalter der ersten offiziellen Feier zum 4. Juli in Italien mitOrvieto4Ever, bringen John Legend (Oscar-, Emmy-, Tony-, GoldenGlobe- und 10-facher Grammy-Preisträger) für seinen einzigen Auftrittin Italien in 2019 in das 3.000 Jahre alte antike Theater vonTaormina. Der Schauplatz, der auch als "Griechisches Theater" bekanntist, wurde im 3. Jh. v. Chr. erbaut und ca. 500 Jahre später von denRömern restauriert. Es ist das älteste Amphitheater der Welt, woregelmäßig Auftritte stattfinden.Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Siehier: https://www.multivu.com/players/English/8555451-dream-loud-john-legend-taormina4ever-sicily-italy/Der historische Auftritt von John Legend ist die ersteZusammenarbeit zwischen 4Ever Brand, der Stadt Taormina und derRegion Sizilien. Er gibt einen Vorgeschmack auf die KonzertserieSicily4Ever, die am Wochenende des 4. Juli 2020 zusammen mit deroffiziellen italienischen Feier zum 4. Juli stattfindet.Taormina als neue "4Ever City" und Sizilien als neue "4EverRegion" sind von besonderer Bedeutung. Die Sizilianer sind die größteitalienische Bevölkerungsgruppe, die nach Amerika ausgewandert istund die Infrastruktur der USA praktisch mitgebaut hat - Stein umStein. Sicily4Ever ist eine Feier der engen Beziehungen zwischenItalien und den USA und der Werte der Unabhängigkeitserklärung, demGründungsdokument Amerikas. Diese Werte sind heute quasi das Leitbildder Menschenrechte auf der ganzen Welt. Radio Monte Carlo unterstütztTaormina4Ever 2019 als Medienpartner und wird in seinen Programmen,auf seiner Website www.radiomontecarlo.net und in den sozialenNetzwerken kontinuierlich über das Event berichten und Ticketsverlosen.Marco Bosco, CEO of Dream Loud und Kreativdirektor der4Ever-Shows, sagt: "Das Theater in Taormina ist vielleicht nicht dieberühmteste Arena der Welt, aber sie ist ohne Zweifel ambedeutendsten. Die Griechen haben das moderne Unterhaltungsgeschäfterfunden - das eigentliche Konzept von Theater, Bühne, Szene,Orchester, Sitzanordnung, praktisch alles. Wie man hier sehen kann,haben sie sogar die akustischen Vorteile erkannt, wenn man Theater inHanglage baut. Wie oft kann man schon eine Show sehen oder an einemSchauplatz auftreten, der bis zu den Anfängen der Unterhaltung selbstzurückreicht? Und nicht nur das, es unterstreicht auch den weiterhinhohen Stellenwert der Live-Unterhaltung. Auch 3.000 Jahre später, mitall den Unterhaltungsangeboten, verspürt der Mensch immer noch dasBedürfnis, in einem Theater einen Live-Auftritt zu sehen. JohnLegends Authentizität und Musik haben eine zeitlose Qualität. Ichkann mir keinen besseren Künstler vorstellen, der Vergangenheit,Gegenwart und Zukunft in einer magischen 4Ever-Show perfekteinfängt."Informationen zu Dream LoudDream Loud ist eine Boutique-Kreativagentur, die auf Markenaufbaudurch strategische Entwicklung und Analyse von umfassenden Inhaltenund intellektuellem Eigentum spezialisiert ist. Die Agentur hatNiederlassungen in New York und Los Angeles und wird von CEO undKreativdirektor Marco Bosco und COO und kaufmännischem Leiter AaronJ. Braunstein geleitet.Informationen zu 4Ever Brand4Ever Brand ist eine Marke von Dream Loud. DieLive-Events-Plattform bringt Unterhaltung sowie politische undhistorische Aspekte in Formaten zusammen, die in der Musikbrancheneue Impulse setzen. Die Expansionspläne für 2020 und darüber hinausbeinhalten verschiedene Städte und Veranstaltungsorte. Das Formatsoll schon bald auf traditionellen TV- und Streaming-Plattformenverfügbar sein. D. Cody Barnett wurde 2018 zum Chief Growth Officerbenannt.Pressekontakt:Andrea MaxwellSolis Managementinfo@Emgdreamloud.com(405) 763-7019Original-Content von: Dream Loud, übermittelt durch news aktuell