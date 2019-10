John Laing: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Für die Aktie John Laing stehen per 25.10.2019, 14:57 Uhr 124.07 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. John Laing zählt zum Segment "Bauwesen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der John Laing als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 414,67 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 13,86 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 364,2 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der John Laing ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die John Laing-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,57, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,2, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Derzeit schüttet John Laing nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 0,66 Prozentpunkte (1,44 % gegenüber 2,1 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".