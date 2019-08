John Laing: Risiko oder Gewinnchance?

Für die Aktie John Laing aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse London am 24.08.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 353.2 GBP geführt.

Die Aussichten für John Laing haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt John Laing mit einer Rendite von 15,86 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,03 Prozent. Auch hier liegt John Laing mit 11,83 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von John Laing investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,54 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,53 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der John Laing beläuft sich mittlerweile auf 367,07 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 353 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,83 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 382,52 GBP. Somit ist die Aktie mit -7,72 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".