John Hancock Multifactor Consumer Staples: Das ist mal eine Nummer!

Für die Aktie John Hancock Multifactor Consumer Staples stehen per 20.07.2018 26,13 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.Unsere Analysten haben John Hancock Multifactor Consumer Staples nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für John Hancock Multifactor Consumer Staples in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für John Hancock Multifactor Consumer Staples haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. John Hancock Multifactor Consumer Staples bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

Weiterlesen...