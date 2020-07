John Bowler (Schroders): Warum sich die alternde Bevölkerung für die Anleger als Segen erweisen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

19.06.2020 – Höhere Lebensstandards und ein gesünderer Lebensstil sorgen in vielen Ländern für eine höhere Lebenserwartung. In den Industrienationen sind Menschen über 65 Jahre inzwischen die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe. Mit der alternden Bevölkerung steigt auch das Risiko chronischer Erkrankungen, wodurch wiederum die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen steigt.

Das Gesundheitsbudget ist in vielen Industrienationen bereits ausgereizt. Neue Technologien, die eine effizientere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung