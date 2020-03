John Bean: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

An der Heimatbörse New York notiert John Bean per 21.03.2020, 16:58 Uhr bei 63.69 USD. John Bean zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Wie John Bean derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: John Bean ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,46 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei John Bean aktuell 0,65. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". John Bean bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der John Bean wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der John Bean liegt im Mittel wiederum bei 100,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 63,38 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 58,57 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der John Bean insgesamt die Einschätzung "Buy".