Johanniter bauen ihre Integrationsarbeit aus / Bundesweite Leuchtturm-Projekte vorgestellt (FOTO)

Berlin (ots) -Die Johanniter-Unfall-Hilfe fördert zwölf innovative Projekteihrer Integrationsarbeit. Ziel der Förderung ist es, in engerPartnerschaft mit den Ländern und Kommunen nachhaltigeIntegrationsangebote für Menschen mit Flucht- undMigrationshintergrund auszubauen und den Austausch über "bestpractices" zu stärken. Die Schwerpunkte der Projekte liegen in denThemenfeldern Unterkunft und Wohnen, kommunale Integrationsarbeit,Familie sowie Integration in Bildung und Beruf.Um deutlich zu machen, dass die Integrationsarbeit für dieJohanniter auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Handlungsfeldbleiben wird, wurden die sog. "Leuchttürme der Integration"ausgeschrieben - Projekte, die sich mit überzeugenden Konzepten imBereich der Integration hervorheben. Die zwölf ernannten Projekteerhalten zwischen 80.000 und 150.000 Euro für ihre Integrationsarbeitvor Ort. Am 25. September wurden die ausgewählten Konzepte in Berlinvorgestellt.Dr. Frank-Jürgen Weise, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe hobhervor: "Auch weiterhin besteht Bedarf, gut aufeinander abgestimmteIntegrationsangebote in den Kommunen und Städten zu entwickeln.Ansatzpunkte der Konzepte der Johanniter-Unfall-Hilfe sind ihreeigenen Kompetenzen in den Bereichen Bildung und Erziehung,Jugendhilfe, Ehrenamt und berufliche Bildung. Als breit aufgestellteHilfsorganisation in Deutschland verfolgen die Johanniter dabei einenganzheitlichen Ansatz: In allen ihren Handlungsfeldern sollIntegration wirken, nach außen ebenso wie nach innen."Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstands derJohanniter-Unfall-Hilfe und Laudator für die prämierten Konzepte,ergänzte: "Wir sind in der Integrationsarbeit aktiv und begreifendies als wichtiges Handlungsfeld für uns, weil wir gesellschaftlicheVerantwortung übernehmen wollen. Das ist unser Beitrag zurIntegration von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund fürunsere Gesellschaft. Auch kann Integration eine Chance für uns alsHilfsorganisation sein: Wir freuen uns über neue motivierte haupt-und ehrenamtliche Mitarbeiter sowohl mit als auch ohneMigrationshintergrund."Zum VerfahrenIm Sommer 2018 wurde ein interner Wettbewerb fürIntegrationsprojekte innerhalb der Organisation ausgeschrieben. Ausdem gesamten Bundesgebiet haben sich 24 Regionalverbände beworben.Zwölf Projektstandorte wurden ausgewählt. Die vergebenen Gelderkönnen als Anschub- oder Zwischenfinanzierungen bis zum Dezember 2019eingesetzt werden.Die Integrationsarbeit der Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe stellt sich seit 2015 denHerausforderungen in der Flüchtlingsarbeit. Mit zeitweise mehr als160 Unterkünften und mehr als 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern- und ebenso vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern - wurdeden nach Deutschland geflüchteten Menschen Unterkunft gegeben undmedizinische Versorgung geleistet. Aktuell sind die Johanniter inetwa 100 Unterkünften für geflüchtete Menschen tätig. Mehr als 200kleine und große Integrationsprojekte haben die Johanniter in denvergangenen Jahren bundesweit umgesetzt. Die Integrationsangeboteumfassen unter anderem Unterstützung der beruflichen Qualifizierung,Beratung und soziale Betreuung, niedrigschwellige Bildungsangebotesowie Freizeit- und Begegnungsangebote für Menschen mit und ohneMigrationshintergrund. Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat sich in ihrerButzbacher Erklärung aus dem Februar 2016 klar für ein friedvollesMiteinander aller Menschen in unserem Land positioniert. JeglicheForm von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegenFlüchtlinge und Migranten wird entschieden abgelehnt. MehrInformationen zur Integrationsarbeit der Johanniter unter:www.johanniter.de/integrationDie Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist mit rund 22.000Beschäftigten, mehr als 37.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfernund knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern eine der größtenHilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großesUnternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich inden Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz,Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst fürMenschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern undJugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativenBereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. WeitereInformationen zu den Johannitern finden sich unter www.johanniter.de.