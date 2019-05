Berlin (ots) -Als erste deutsche Hilfsorganisation wird dieJohanniter-Unfall-Hilfe Sicherheitspartner der "AktionAbbiegeassistent" von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. DieAktion soll die Einführung von Abbiegeassistenzsystemen für Lkw undBusse in Deutschland beschleunigen.Bundesminister Scheuer hat Dr. Frank-Jürgen Weise, Präsident derJohanniter-Unfall-Hilfe, und Jörg Lüssem, Mitglied desBundesvorstandes, heute auf dem Tag der Johanniter 2019 dieSicherheitspartner-Urkunde übergeben.Bundesminister Andreas Scheuer: "Ich würde Abbiegeassistentenlieber heute als morgen verpflichtend einführen. Wir können das abernicht im nationalen Alleingangregeln. Deshalb haben wir die ,AktionAbbiegeassistent' gestartet. Mit jetzt 46 Sicherheitspartnern ist sieein großer Erfolg. Die Sicherheitspartner, darunter allegroßenLebensmittel-Ketten, rüsten ihren Fuhrpark mit Abbiegeassistentennach. Ich freue mich, dass jetzt auch die Johanniter-Unfall-Hilfe mitan Bord ist. Die Johanniter retten nicht nur Tag für Tag aufDeutschlands Straßen unzählige Menschenleben. Als offiziellerSicherheitspartner unserer ,Aktion Abbiegeassistent' sorgen sie jetztauch mit dafür, dass die Sicherheit auf unseren Straßen zunimmt.""Unsere Mitarbeitenden legen jeden Tag Tausende von Kilometern aufdeutschen Straßen zurück. 690.000 Mal waren sie im vergangenen Jahrin der Notfallrettung im Einsatz, 360.000 Mal beförderten siePatientinnen und Patienten, mehr als 4 Millionen Mal brachten sieMenschen mit eingeschränkter Mobilität zur Schule, zum Arzt oder anein anderes Ziel", sagte Lüssem. "Wir Johanniter nehmen das ThemaVerkehrssicherheit daher sehr ernst und wollen unseren Beitrag dazuleisten, die Sicherheit auf deutschen Straßen zu erhöhen. Im Laufedieses Jahres werden wir alle unsere Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnenmit Abbiegeassistenzsystemen nachrüsten und zukünftig nur noch solcheFahrzeuge anschaffen, die bereits mit diesen Assistenten ausgestattetsind", so Lüssem weiter.Die Johanniter setzen sich dafür ein, dass auch die Fahrzeuge imZivilschutz mit entsprechenden Systemen ausgestattet werden.Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 23.000 Beschäftigten,rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und knapp 1,3Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen inDeutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft.Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- undSanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von altenund kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkterMobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit undanderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in derhumanitären Hilfe im Ausland.Pressekontakt:Therese Raatz, PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleLützowstraße 94, 10785 BerlinTelefon 030 26997 360medien@johanniter.dewww.johanniter-medien.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell