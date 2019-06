Johanniter im Großeinsatz während des Kirchentages / Tausende Besucher nutzten Hilfeleistungen und Angebote der Johanniter

Berlin/ Dortmund (ots) - Mit der Abreise von rund 120.000Besuchern ging heute der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag inDortmund zu Ende. Für Johanniter aus dem ganzen Bundesgebiet war auchdieses Mal der Großeinsatz Ehrensache: Rund 1.000 ehrenamtlicheHelferinnen und Helfer der Johanniter sorgten fünf Tage lang mitihrem Sanitätsdienst, ihren Fahr- und Begleitdiensten für Menschenmit Mobilitätseinschränkungen und ihrer Kinderbetreuung für dasWohlergehen der Kirchentags-Gäste - unzählige ehrenamtlicheHelferstunden kamen dabei zusammen."Wir Johanniter fühlen uns seit jeher als Teil derKirchentags-Bewegung und sind stolz darauf, dass wir auch in diesemJahr unseren Beitrag zum Gelingen dieses Großereignisses leistenkonnten. Und dazu, das diesjährige Motto "Was für ein Vertrauen!"ganz unmittelbar erlebbar werden zu lassen für die Besucherinnen undBesucher. Denn sie konnten zu jeder Zeit darauf vertrauen, dass dieJohanniter zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden", sagt JörgLüssem, im Namen des gesamten Bundesvorstandes derJohanniter-Unfall-Hilfe. "Herzlichen Dank dafür an alle unsereHelferinnen und Helfer!"In insgesamt 848 Fällen leisteten die rund 500 Sanitäter und Ärzteder Johanniter Erste Hilfe beim Kirchentag. 33 Mal musste derRettungsdienst ausrücken. Zu ernsteren Zwischenfälle kam es nicht.Besonders hoch war das Einsatzaufkommen am Samstag, wo 277Hilfeleistungen und 7 Einsätze mit dem Rettungsdienst registriertwurden.Der Johanniter-Fahrdienst für Menschen mitMobilitätseinschränkungen war diesmal mit einer Flotte von mehr als50 Fahrzeugen im Einsatz. 682 Mal beförderten sie im Laufe desKirchentages 1.534 Kirchentagsbesucher sicher an ihr Wunschziel.Die Unterstützung der Johanniter endete dabei nicht am Bordstein:Von dort begleiteten Helferinnen und Helfer der Johanniter-Jugend dieGäste weiter zu ihrer Unterkunft und zu Veranstaltungen. DieserBegleitdienst der Johanniter-Jugend für Menschen mit Behinderungfeierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum.Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist mit mehr als 23.000Beschäftigten, rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern undknapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern eine der größtenHilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großesUnternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich inden Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz,Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst fürMenschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern undJugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativenBereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Pressekontakt:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.BundesgeschäftsstelleTherese RaatzPressesprecherinTel: 030-26997-360E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell