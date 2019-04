Johanniskraut kann das Gemüt aufhellen

Baierbrunn (ots) - Wer sich vorübergehend seelisch etwasangeschlagen und antriebslos fühlt, kann von Johanniskrautprofitieren. "Es gibt kaum Zweifel an der prinzipiellen Wirksamkeit",sagt Theodor Dingermann, Professor für Pharmazeutische Biologie ander Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Selbst die Leitlinienmedizinischer Fachgesellschaft erwähnen Johanniskrautpräparate fürden Einsatz bei leichten bis mittelschweren depressivenVerstimmungen." Der große Vorteil von sogenannten Phytopharmaka: Diepflanzlichen Heilmittel haben vergleichsweise wenig Nebenwirkungen.Auf der anderen Seite braucht man viel Geduld: Es kann gut bis zuzwei Monate dauern, bis die Wirkung spürbar wird.Zudem muss die Tagesdosis entsprechend hoch sein. Daher sollte manzu qualitativ hochwertigen Pflanzenpräparaten aus der Apothekegreifen. Heilmittel aus Drogerie, Reformhaus oder Supermarktunterliegen oft als Nahrungsergänzung dem Lebensmittelgesetz - undenthalten nur einen Bruchteil der wirksamen Inhaltsstoffe einerFertigarznei aus der Apotheke. Wer Verhütungsmittel wie die Pilleeinnimmt, muss sich unbedingt vom Apotheker oder Arzt überWechselwirkungen mit Johanniskrautextrakten beraten lassen.Die aktuelle "Apotheken Umschau" erklärt, welche pflanzlichenMittel bei innerer Unruhe, Flug- oder Prüfungsangst helfen könnenoder dazu beitragen, am Abend zur Ruhe zu kommen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell