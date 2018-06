Baierbrunn (ots) -Egal in welcher Farbe - Johannisbeeren enthalten viele wichtigeVitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Phosphor undMagnesium. Ganz besonders aber die Schwarzen: "Sie sind einheimisches Superfood", erklärt die LeipzigerDiplom-Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin UlrikeBöhm im Apothekenmagazin "Baby und Familie". 100 Milligramm Vitamin Cstecken laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung in einer Portion(100 Gramm) der Schwarzen Johannisbeere - doppelt so viel wie inZitronen. "Die Schwarzen Johannisbeeren haben neben viel Vitamin Cauch reichlich Vitamin E und Betacarotin - was der Körper wiederum inVitamin A umwandelt", sagt Böhm. Die Beeren enthalten außerdem vieleBallaststoffe, leider aber auch sehr viel Trauben- und Fruchtzucker.Um in den vollen Genuss der wichtigen Inhaltsstoffe zu kommen,sollten Johannisbeeren am besten frisch und direkt von der Rispegezupft und gegessen werden. Am einfachsten trennt man die Beeren miteiner Gabel oder einem breitzinkigen Kamm von der Rispe. Da sich diekleinen Kügelchen leicht verschlucken lassen und so in die Luftröhregelangen können, sollten sie für Kleinkinder mit einer Gabelzerdrückt oder durch einen Sieb gepresst werden. Für Babys sind sienicht geeignet.Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft finden Leserinnen und Leserneben spannenden Fakten rund um Johannisbeeren auch zwei leckereRezepte.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 6/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell