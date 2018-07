Johannes Pfeuffer verstärkt Vorstandsteam der BörseGo AG: Münchner Mittelständler lebt Unternehmenswerte und macht erneut ehemaligen Werkstudenten zum Vorstand

München (ots) - Johannes Pfeuffer (Jahrgang 1984) ist seit dem 1.Juli 2018 neues Vorstandsmitglied der Münchner BörseGo AG. Damitverstärkt er das Team der beiden Mitbegründer Robert Abend und ThomasWaibel sowie Christian Ehmig. Der studierteKommunikationswissenschaftler (M.A.) verantwortet ab sofort dieBereiche Human Resources sowie Produkt- und Projektmanagement,kümmert sich um interne Abläufe und betreut das Tagesgeschäft.Der Weg vom Werkstudenten zum VorstandJohannes Pfeuffer startete seine Karriere bei der BörseGo AGbereits im Jahr 2006. Als Werkstudent hob er sich schnell hervor.Eine Festanstellung und die spätere Leitung der Presseabteilung warendie logischen Konsequenzen. 2012 wurde der heute 33-Jährige Assistentdes Vorstands. 2015 übernahm er zusätzlich die Hauptverantwortung fürdie Investment- und Analyseplattform Guidants, eines der beidengroßen Börsenportale der BörseGo AG. Als Geschäftsführer derTochtergesellschaft Guidants Trading GmbH von 2015 bis 2017 zeichnetesich Johannes Pfeuffer dann endgültig für die Rolle des Vorstands derBörseGo AG und ihrer rund 100 Mitarbeiter aus."Führungskräfte aus den eigenen Reihen gehören für uns zu dengrößten Zielen und wichtigsten Investitionen", verrät Vorstand undMitbegründer Robert Abend. "Wer bei Kollegen etabliert und geschätztist, unsere Produkte und Abläufe verinnerlicht hat, sich mit demUnternehmen identifiziert und es weiterentwickeln will, ist für unsvon unschätzbarem Wert. Zudem ist es genau das, was wir unserenMitarbeitern mit unseren Unternehmenswerten 'Faszination','Vertrauen' und 'Verwirklichung' transportieren wollen. Wer mitHerzblut in unserer Firma arbeitet, der kann, soll und wird dankflacher Hierarchien und flexibler Prozesse die Lorbeeren für seinEngagement ernten."Auch Vorstand Christian Ehmig begann als Werkstudent JohannesPfeuffer ist nach Christian Ehmig bereits der zweite Mitarbeiter, dersich mit seiner Faszination für die Produkte der BörseGo AG und demVertrauen in die Unternehmensphilosophie beim FinTech-Vorreiterverwirklichen konnte - vom Werkstudenten zum Vorstand. Auch einGroßteil der Abteilungsleitungen stammt aus den eigenen Reihen, wasdas Unternehmen immer wieder stolz betont.Mehr unter www.boerse-go.agÜber die BörseGo AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet undbietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelleInhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader undGuidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zuden reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, TechnischeAnalyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. DieInvestment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurdeAnfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damitoffiziell zu den vielversprechendsten Europäischen Finanz- undTechnologieprodukten. Mehr unter www.boerse-go.agPressekontakt:BörseGo AGLuisa SchillingerUnternehmenskommunikationTel: 089 / 76 73 69-133, Fax: -290luisa.schillinger@boerse-go.de, www.boerse-go.agOriginal-Content von: BörseGo AG, übermittelt durch news aktuell