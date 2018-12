Johannes Oerding, Fools Garden und die Hermes House Band gehen auch mit an Bord

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Rengsdorf (ots) - Nach Die Fantastischen Vier stehen weitereTop-Acts fest, die bei der Event-Kreuzfahrt vom 29.09. bis 03.10.2019auf der Mein Schiff 3 für beste Unterhaltung sorgen.Von Kiel über Göteborg und Oslo nach Bremerhaven kreuzen und dabeimit Die Fantastischen Vier das 30-jährige Bühnenjubiläum feiern: 2019gehen die Hip-Hop-Helden aus Stuttgart bei Stars del Mar an Bord. Fürallerbeste Unterhaltung sorgen bei der dritten Auflage des beliebtenKreuzfahrt-Specials außerdem Johannes Oerding, Fools Garden und dieHermes House Band. Als Moderator ist Kai Böcking mit am Start.Captain Fantastic heißt das aktuelle Album von Die FantastischenVier. Ein klasse Motto für spätsommerliche Tage und Nächte am Meer,wo zusammen mit Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon das Festdes Jahres gefeiert wird. Dafür stehen auch der Pop-Poet JohannesOerding und die Hermes House Band, die bereits im vergangenen Jahrbei Stars del Mar mächtig einheizte. Ohrwurm-Gefahr droht beimAuftritt von Fools Garden. Neben dem legendären "Lemon Tree" sindRadiohits wie "Wild Days" unvergessen. Fehlt noch DJ Harry Kohrt, dervor allem im Norden für legendäre Partynächte steht.Die fünftägige Event-Kreuzfahrt vom 29.09. bis 03.10.2019 ab Kielbis Bremerhaven mit Stopps in Göteborg und Oslo kostet mit PremiumAlles Inklusive und Programm laut Ausschreibung in der Balkonkabinebei Doppelbelegung ab 1.299 Euro pro Person. In der Familienkabine ab1.499 Euro für die erste und zweite Person bei mindestens5er-Belegung. Alle anderen Kabinenkategorien sind aufgrund derstarken Nachfrage schon ausgebucht.Buchung und weitere Infos unter www.stars-del-mar.de+++ Die Kreuzfahrt Initiative e.V. ist eine Interessengemeinschaftdes Reisevertriebs, die sich als Kommunikator zwischen den starkKreuzfahrt orientierten Mitgliedern und den Veranstaltern undReedereien versteht. Die Förderung eines fairen Miteinanders, dieInteressenvertretung der Mitglieder und die Entwicklung vonwettbewerbskonformen Angeboten und Sonderreisen stehen im Vordergrundder Arbeit des Vereins. Die Kreuzfahrt Initiative e.V. hat derzeit 43Mitglieder und vertritt über 300 Mio. Euro Kreuzfahrtumsatz. +++Pressekontakt:Nina Meyer,Tel. 02634/9602050E-Mail: presse@stars-del-mar.deOriginal-Content von: Kreuzfahrt Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell