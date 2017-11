Johannes-Kepler-Gymnasium nimmt unter Schirmherrschaft der saarländischen Ministerpräsidentin an Training für digitale Gesundheit teil (FOTO)

Lebach (ots) -Unter der Schirmherrschaft der saarländischen Ministerpräsidentin,Annegret Kramp-Karrenbauer, hat am Johannes-Kepler-Gymnasium inLebach ein "DIGI CAMP" unter dem Motto "Immer online - nie mehrallein?" stattgefunden. Bei dem Training lernten Schüler, Eltern undLehrkräfte in interaktiven Workshops den sicheren und gesunden Umgangmit digitalen Medien durch versierte Medienpädagogen, Psychologen,Ernährungs- und Fitnessexperten sowie Stars aus derSocial-Media-Welt. Organisiert wurde das dreitägige DIGI CAMP von derBARMER, dem TÜV Rheinland und BG3000, einem Unternehmen das digitaleProjekte umsetzt.Rund 90 Schüler der neunten Jahrgangsstufe bewiesen in Workshopszu YouTube, Instagram, Bloggen und "Journalismus im digitalenZeitalter" ihr Können. Gemeinsam erstellten sie Praxisbeiträge zumThema digitaler Stress und gesunder Umgang mit den digitalen Medien.Eltern und Lehrkräfte erhielten in einer Veranstaltung nützlicheTipps und wertvolle Informationen zu den Themen digitale Medien unddigitaler Stress. Das DIGI CAMP in Lebach war eines von bundesweitdrei Trainings in Deutschland, die als Pilotprojekte umgesetztwurden. Bei erfolgreicher Testung sollen die DIGI CAMPS unterSchirmherrschaft des Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe Schulenin ganz Deutschland angeboten werden.Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes:"Ich habe die Schirmherrschaft für das DIGI CAMP sehr gerneübernommen. In Zeiten, in denen wir ständig online sein können, sindsolche Projekte ein wichtiger Beitrag für die gesunde Entwicklung vonKindern und Jugendlichen. Schlafmangel, Konzentrationsschwierigkeitenund Aufmerksamkeitsstörungen sind nur einige der zahlreichen Risiken,die im digitalen Zeitalter drohen. Das DIGI CAMP vermittelt Kindernund Jugendlichen eine gesunde und kritische Haltung gegenüber denneuen Medien und stärkt sie so in ihrer Entwicklung."Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalzund im Saarland: "Junge Menschen verwirklichen sich zunehmend imDigitalen. Oft ist ihnen nicht klar, welchen großen Gefahren sie dortausgesetzt sind. Dazu gehören psychische Störungen, körperlicheErkrankungen, Schlafmangel, soziale Isolation, Mobbing und Sexting.Eltern und Lehrkräfte können selten Schritt halten mit derDigitalisierung und Jugendlichen nicht immer adäquat beiseite stehen.Bei den DIGI CAMPS sollen Jugendliche ohne erhobenen Zeigefingerlernen, verantwortungsvoll digitale Medien zu nutzen ohne den Spaßdaran zu verlieren. Zugleich sollen die DIGI CAMPS den Jugendlichenalternative Freizeitmöglichkeiten aufzeigen und die Eltern sowieLehrer einbeziehen. Zusammen mit dem Einsatz von Stars aus derdigitalen Welt zur Wissensvermittlung ist das Konzept der DIGI CAMPSbundesweit einmalig."Dr. Stefan Poppelreuter, als leitender Psychologe in der Akademievon TÜV Rheinland verantwortlich für das Projekt DIGI CAMPS: "Geradefür einen Prüfkonzern spielen die Themen Digitalisierung undIT-Security eine immer größere Rolle. Nur wer sensibilisiert undaufgeklärt ist, kann die vielfältigen Chancen dieser Technologiennutzen. Daher fördern wir den Kompetenzaufbau für ein sicheres, aberauch gesundes Nutzungsverhalten - gerade bei jungen Menschen."Im Rahmen der Konzeption des Präventionsprojektes beschäftigtesich der TÜV Rheinland detailliert mit dem aktuellen Forschungsstandzu digitalen Medien und digitalem Stress und unterstützt denintegrativen Ansatz der DIGI CAMPS - Life in Balance auch in derPraxis - durch ein inhaltliches Modul zum Thema Nutzungsverhalten undSucht.Simone Stein-Lücke, Gründerin der BG3000: "Mit unseren digitalenBildungsformaten gehen wir neue innovative Wege und begeistern dabeibundesweit. Nun heben wir dies mit unseren Präventionspartnern BARMERund TÜV Rheinland jedoch auf ein ganz neues Level und Niveau: Mit demProjekt 'Immer online - nie mehr allein?' adressieren wir nicht nurSchülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern und Lehrer. Die DIGICAMPS - Life in Balance bieten on- und offline Erziehungsratgeber,fördern Digitalaufklärung und mentale wie physische Gesundheit undregen zu gesundheitsfördernden Modulen in der Schule an. Kurz: Wirbilden Schülerinnen und Schüler sowie Ihre Begleiter zuMultiplikatoren aus und betreiben Prävention nach innen und außen."Hans Hermann, Schulleiter am Johannes-Kepler-Gymnasium: "Internet,soziale Medien, Kommunikations- und Informationstechnologien habenunsere Gesellschaft und unser Zusammenleben binnen weniger Jahretiefgreifend verändert. Niemand kann auch nur ansatzweise erahnen, wodiese - für die einen positiven, die anderen schrecklichen -Entwicklungen auch schon in naher Zukunft hinführen werden. Einerlei,ob wir sie ablehnen, begrüßen oder bejubeln: Wir brauchen dringendWissen und Kenntnisse über diese Technologien und vor allem über ihreZusammenhänge und Hintergründe, um sie anwenden und beherrschen zukönnen - ansonsten werden sie uns beherrschen."Über "Immer online - nie mehr allein?" | DIGI CAMPS - Life inBalanceDas Präventionsprojekt "Immer online - nie mehr allein?" mitseinen DIGI CAMPS - Life in Balance ist ein gemeinsames Projekt derKrankenkasse BARMER und BG3000 in Zusammenarbeit mit dem TÜVRheinland. Es handelt sich dabei um ein interaktives Bildungsformatfür Jugendliche an Schulen in ganz Deutschland. Ziel ist es,Chancengleichheit und digitale Bildung für alle Kindervoranzutreiben. Erfahrene Referenten aus der Jugendarbeit und demGesundheitswesen, Experten aus der Wirtschaft sowie junge Profis ausder Praxis geben Einblicke in ihre Arbeit und führen junge Erwachsenean die Themen Chancen und Risiken des Web, sensibler Umgang mitDaten, kreative Verwirklichung eigener Ideen und Projekte sowieBerufsorientierung heran. Dabei ist auch von großer Bedeutung, dassdie Schülerinnen und Schüler erkennen, wie ein gesundes, ausgewogenesLeben im Netz aussieht. Wenn Heranwachsende lernen, wo die Risikender Mediennutzung liegen und welche körperlichen und mentalenStressfaktoren damit verbunden sein können, gelingt es ihnen,digitale Angebote klug und eigenverantwortlich für ein gesundes(digitales) Leben zu nutzen.Bildunterschrift: v.l.n.r.: Simone Stein-Lücke, Gründerin derBG3000; Prof. Dr. Ulli Meyer, Staatssekretär im Ministerium fürFinanzen und Europa und Chief Information Officer (CIO) für dasSaarland; Franziska Bach, Schülerin am Johannes-Kepler-Gymnasium; Dr.Stefan Poppelreuter, als leitender Psychologe in der Akademie von TÜVRheinland verantwortlich für das Projekt DIGI CAMPS; Mira Stahl,Schülerin am Johannes-Kepler-Gymnasium; Hans Hermann, Schulleiter amJohannes-Kepler-Gymnasium; Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin derBARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland; Julian Salm, Schüler amJohannes-Kepler-Gymnasium; Jakob Simon, Schüler amJohannes-Kepler-Gymnasium