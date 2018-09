Johannes Hirsch setzt auf Industriemetalle: „Könnte mir vorstellen, dass die Bewegung nach oben größer ist als bei den Aktien“

Der DAX hält sich zurück vor der Fed-Sitzung am Mittwoch. Doch sind von dort überhaupt Überraschungen für den Markt zu erwarten? "In dem Moment, wo Äußerungen kommen, die von der Erwartung abweichen von dem, was bislang erwartet wird, ist da auf jeden Fall Überraschungspotenzial drin." Ist vielleicht sogar ein Start der Jahresendrallye möglich? Johannes Hirsch sieht neben dem Aktienmarkt die größeren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio.