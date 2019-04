Johannes Hintersberger und Professor Gerhard Waschler: Bundeswehr ist fester Bestandteil unserer Demokratie und politischer Bildung an Schulen (FOTO)

München (ots) -"Die Bundeswehr ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaftund leistet einen wichtigen Beitrag in unserer Demokratie", erklärtJohannes Hintersberger, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wehrpolitikder CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. "Besonders in Zeitenglobaler sicherheitspolitischer Verschiebungen ist es wichtiger dennje, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft zu halten, statt sieauszugrenzen."Im Bayerischen Landtag setzt sich die CSU-Fraktion dafür ein, dassdie politische Bildungsarbeit von Jugendoffizieren der Bundeswehr anbayerischen Schulen auch weiterhin sichergestellt ist. Einentsprechender Antrag wird demnächst im Landesparlament beraten. AlsGrundlage für die Positionierung dient die im Jahr 2010 zwischen demKultusministerium und Landeskommando Bayern abgeschlosseneKooperationsvereinbarung. Anlass der aktuellen Diskussion ist einBeschluss der Berliner SPD. Darin wird gefordert, das Schulgesetz fürdas Land Berlin um folgenden Passus zu erweitern: "Es wirdmilitärischen Organisationen untersagt, an Berliner Schulen für denDienst und die Arbeit im militärischen Bereich zu werben."Für die Haltung der Berliner SPD zeigt Hintersberger keinVerständnis: "Wer unsere Bundeswehr ausgrenzt und die Soldatenstigmatisiert, riskiert nicht nur, dass immer weniger Menschen zumDienst in der Bundeswehr bereit sind. Er riskiert auch, dass dieBundeswehr nicht mehr gelebter Teil unserer Gesellschaft ist, sondernzum Staat im Staate wird. Die demokratischen Kräfte desNachkriegsdeutschland wollten genau das immer verhindern.""Die Jugendoffiziere der Bundeswehr sind ein wichtiger Teil derpolitischen Bildung an weiterführenden Schulen und tragen damitentscheidend zur Entwicklung mündiger junger Staatsbürger bei", soProfessor Gerhard Waschler, Vorsitzender des Arbeitskreises fürBildung und Kultus der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. "Alsexterne fachkompetente Partner bereichern die Jugendoffiziere denUnterricht. Sie helfen so Schülerinnen und Schülern, die komplexenZusammenhänge globaler Politik zu verstehen", so Waschler weiter.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell