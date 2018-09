Düsseldorf (ots) -Am 22. September kommt das Musikfest der Bundeswehr zum zweitenMal in den ISS Dome in Düsseldorf. Auch in diesem Jahr konnte dieBundeswehr Johannes B. Kerner als Moderator für die Veranstaltunggewinnen. Vorab trafen sich der stellvertretende Inspekteur derStreitkräftebasis Generalleutnant Peter Bohrer und Johannes B.Kerner, um über das anstehende Musikfest und die Zusammenarbeit mitder Bundeswehr zu sprechen.Generalleutnant Peter Bohrer: Herr Kerner, ich finde das toll,dass Sie sich zum zweiten Mal bereiterklären, das Musikfest mit unsgemeinsam zu machen. Ihre Popularität hilft uns - gar keine Frage.Wie haben Sie denn das erste Musikfest erlebt?Johannes B. Kerner: Es war für mich ein außergewöhnlichesErlebnis, weil es mal so ganz anders war, als das was man sonstüblicherweise an Moderationen hat. Was mich total begeistert hat sinddrei Dinge. Erstens die Internationalität, zweitens dieProfessionalität im Sinne von Präzision und drittens auch dieLeidenschaft mit der alle Beteiligten zu Werke gegangen sind. Das warwirklich schön zu sehen, wie aus den Probetagen heraus nachher einewirklich emotionale Veranstaltung entstanden ist.B: Die Bundeswehr ist ja über die Jahrzehnte immer kleinergeworden. Wir sind aus vielen Regionen verschwunden und die Menschenkennen die Bundeswehr nicht mehr. Wie haben Sie als Moderator dieZusammenarbeit mit den Soldaten erlebt?K: Das ist eine interessante Frage. Ich beantworte sie erstmalganz einfach: Total angenehm, menschlich auf hohem Niveau,verlässlich, professionell, wirklich schön - eine tolleZusammenarbeit. Das ist das eine, aber das zweite, was in Ihrer Fragemitschwingt, ist ja auch ein bisschen die Betrübtheit darüber, dassdie Bundeswehr aus vielen Regionen verschwindet und deshalb immermehr Probleme hat sich zu präsentieren - also Teil der Gesellschaftzu sein. Wenn man an einer vernachlässigten Militäranlagevorbeifährt, wo früher Soldatinnen und Soldaten gewohnt, gelebt undgearbeitet haben, dann ist das ein komisches Gefühl. Ich glaube, dassdas Musikfest eine wichtige Rolle spielen und auch eine Visitenkartefür die Tausenden von Menschen hier in der Halle sein kann. Einfachum darzustellen, dass es die Bundeswehr gibt und dass die Bundeswehrein Teil unserer Gesellschaft ist.B: Das war in der Tat auch einer der Hintergründe, das Musikfestzu machen. Wir wollen die Chance haben, in die Öffentlichkeit zukommen und eine Gelegenheit finden, bei der positiv über unsgesprochen wird. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht, und sieist auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, Teil unseresSelbstverständnisses. Militärmusik gehört dazu. MilitärischesBrauchtum ist etwas, das den Soldaten auch Halt gibt und denZusammenhalt und die Kameradschaft fördert. Das ist für uns schon einganz wesentlicher Punkt.K: Sie haben jetzt über Soldaten gesprochen, also über die eherniederen Dienstgrade. Welche Rolle spielt denn ein General beimMusikfest?B: Ich glaube, wenn ich überhaupt eine Rolle beim Musikfestspiele, dann ist das eine bescheidene Nebenrolle oder die Rolle alsGast. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder zuzuhören und zuerleben, was die Musiker darbieten werden. Ansonsten spielen dieMusiker die Hauptrolle hier, gar keine Frage.K: Haben Sie eine musikalische Ader? Spielen Sie selbst einInstrument?B: Ich habe versucht, ein Instrument zu lernen und bin kläglichgescheitert. Ich habe großen Respekt vor der Professionalität derKameraden. Ich bin begeisterter Konsument von Musik. Ich höre dieganz große Bandbreite von Klassik bis zu Hard Rock, je nach Stimmungund Jahreszeit.K: Nicht schlecht. Und kennen Sie andere Musikfeste? Könnten Siesagen, wie sich dieses Musikfest von anderen unterscheidet?B: Ich weiß, dass es eine Reihe von kommerziellen Musikfestengibt. Das ist bei uns überhaupt kein Thema. Es geht nicht darum, Geldzu verdienen. Insoweit können wir uns hier tatsächlich eine riesigeBandbreite an verschiedenen Orchestern leisten. Ich habe in den USAund in Russland Musikfeste erlebt und daher glaube ich, der Anspruchund die Qualität, die wir hier bieten können, ist schon einzigartig.K: Vielleicht noch diese Frage: Wir haben uns ja darauf geeinigt,dass das Musikfest auch eine Visitenkarte für die Bundeswehr ist.Könnten Sie eine Zielgruppe definieren, die sie ansprechen wollen?B: Eine ganz konkrete Zielgruppe haben wir nicht. Das Musikfestrichtet sich an die ganze Bandbreite und wir wären dankbar, wenn estatsächlich gelingt, die Bandbreite abzudecken - also junge Menschen,alte Menschen, Menschen die von Haus aus militäraffin sind, aber auchdurchaus Menschen, die uns kritisch sehen. Und wir hoffen, dass wireinen guten Eindruck machen und von uns überzeugen können.K: Jetzt organisieren wir das Musikfest ja schon zum zweiten Mal.Glauben Sie, dass das eine Institution werden kann? Dass diesesMusikfest der Bundeswehr eine lange und erfolgreiche Reihe werdenkann?B: Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Der Einstieg letztesJahr war toll. Wenn ich sehe, was dieses Jahr an Kartenverkaufzustande kam und was wir bisher erreicht haben, können wir mehr alszufrieden sein. Deswegen glaube ich, dass eine Tradition begründetwurde - im Rheinischen ist das schon fast Brauchtum.K: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser Woche und ichglaube, dass wir viel musikalischen Spaß und hohe Professionalitäterleben werden.B: Wir freuen uns auch sehr. 