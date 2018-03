Johann Sebastian Bach bringt junge Menschen zum Tanzen! (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Bach bewegt! Tanz!" mit der Gaechinger Cantorey, Leitung:Hans-Christoph Rademann / Karfreitag, 30. März 2018, 9 Uhr / SWRFernsehen"Bach bewegt! Tanz!" - unter diesem Motto finden Schülerinnen undSchüler zusammen und bringen eine Choreografie auf die Bühne. An derInternationalen Bachakademie in Stuttgart ist 2013 gemeinsam mit derPalucca-Schülerin Friederike Rademann das gleichnamige Bühnenstückentstanden. Die leicht gekürzte, von der Internationalen Bachakademieautorisierte Fassung der Bühnenaufführung aus dem Forum amSchlosspark in Ludwigsburg, ist am Karfreitag, 30. März 2018, 9 Uhrim SWR Fernsehen zu sehen.Auf der Bühne: 100 Schülerinnen und Schüler, Solisten und dieGaechinger Cantorey Ein Jahr lang erarbeiten über 100 StuttgarterSchülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte eine Choreographie,bevor sie mit der Gaechinger Cantorey und den Solisten auf der Bühnestehen und den Werken eine szenische Dimension hinzufügen. DieSchülerinnen und Schüler bilden dabei den Querschnitt derGesellschaft ab: Sie besuchen unterschiedliche Schulen, habenverschiedene kulturelle und gesellschaftliche Hintergründe. Teil derGruppe sind auch Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen.Berührende Tanzproduktion auf musikalisch höchstem Niveau NachJohann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" (2013/14) undOrchesterwerken von Bach und Vivaldi (2015/16) haben sich das "Bachbewegt!"-Ensemble und Hans-Christoph Rademann mit der GaechingerCantorey im Luther-Jahr 2017 Bachs Matthäus-Passion angenommen, demzentralen Werk der protestantischen Kirchenmusik. Entstanden ist eine- nicht zuletzt durch die beteiligten Stuttgarter Schüler -berührende Tanzproduktion auf musikalisch höchstem Niveau.Mitwirkende: Gaechinger Cantorey, Leitung: Hans-Christoph Rademann,Choreographie: Friederike RademannSendung:"Bach bewegt! Tanz!", Karfreitag, 30. März 2018, 9 Uhr SWRFernsehenDer Film ist nach Ausstrahlung in der SWR Mediathek unterwww.swrmediathek.de verfügbar. Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell