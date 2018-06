Johann Sebastian Bach bekommt eigenes Musical in Thüringen (FOTO)

Arnstadt (ots) -"Bach der Rebell" heißt das neue Musical, das am Fr 21.09.2018 imTheater in Arnstadt seine Premiere feiert.Arnstadt ist zugleich der Ort, an dem der Komponist seine ersteArbeitsstelle und mit Maria Barbara auch seine erste Liebe fand. Dochauch der Ort, an dem er sich mit Schülern prügelte und mehrfach vordem Kirchengericht landete. Er geriet mit den Oberen aneinander undlebte doch letztlich nur für die Musik, die ihm alles bedeutete. Diesspürte auch Herzog Wilhelm Ernst, der Bach ins Gefängnis warf, umseinen Willen zu brechen - jedoch ohne den gewünschten Erfolg.Dramatik und Spannung zwischen Orgel, Pflicht und Rebellion sindInhalt dieses neuen Musicals.Die Lieder des Stückes klingen modern und neu, jedoch machtKomponist Marko Formanek auch Anleihen in den Werken Bachs. Soentsteht ein völlig neuer Sound mit teils doch vertrauten Melodien.Die Inszenierung von Nadine Kühn verspricht Tempo und viele neueEinblicke in eine Zeit des großen Komponisten, die nur sehr seltenbeleuchtet wird.Eintrittskarten für die Vorstellungen bis Ende März 2019 sindbundesweit bei allen Vorverkaufsstellen und unter theater-arnstadt.deerhältlich.Pressekontakt:Theater ArnstadtFrank SitterIm Schlossgarten 199310 ArnstadtTel: 03628 618610sitter@theater-arnstadt.depresse.theater-arnstadt.deOriginal-Content von: Theater Arnstadt, übermittelt durch news aktuell