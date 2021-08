Hamburg (ots) -- Zusätzlich operativer Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Abbach- Dr. Matthias Wokittel, aktuell Geschäftsführer der Klinik Bad Abbach, verlässt die Klinik auf eigenen Wunsch zum 30. September 2021Hamburg (ots) - Johann Bachmeyer ist neuer Regionalgeschäftsführer Nord/Ost Bayern der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. In dieser Funktion verantwortet er die Klinikstandorte in Bad Abbach, Lindenlohe, Burglengenfeld, Oberviechtach und Bad Griesbach.Johann Bachmeyer (43) war zuletzt als Klinikgeschäftsführer der Schön Kliniken für die Region Oberbayern tätig. Zuvor war er seit Februar 2017 Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Tölz. Der studierte Betriebswirt war bereits seit 2006 für den Asklepios Konzern tätig, zunächst als Trainee und dann als Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Parchim (ab August 2010), Lindau (ab März 2014) und zuletzt (ab Februar 2017 bis Ende 2019) in Bad Tölz. Johann Bachmeyer wird weiterhin zum 1. September 2021 die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Bad Abbach übernehmen. Er übernimmt die Klinikleitung von Dr. Matthias Wokittel, der den Konzern auf eigenen Wunsch zum 30. September 2021 verlässt."Mit großem Respekt für seine Entscheidung sind wir dem Wunsch von Herrn Dr. Wokittel gefolgt, ihn zum 30. September von seiner Verantwortung als Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Abbach zu entbinden. Als ausgewiesener Experte im Akut- und Rehasektor hat er entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des Klinikstandortes Bad Abbach vorgenommen. Er hat die Grundlagen für eine zukunftsweisende Aufstellung der Klinik gelegt, den Neubau des Bettenhauses abgeschlossen und seine Erfahrung aus der Universitätsmedizin in die strategische Planung des Standorts eingebracht. Darüber hinaus hat er die Klinik sicher durch den bisherigen Verlauf der COVID-19-Pandemie geführt. Wir danken Herrn Dr. Wokittel für die geleistete Arbeit und wünschen ihm privat und beruflich alles erdenklich Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, Herrn Bachmeyer wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Herr Bachmeyer verfügt über herausragende Kenntnisse in der Krankenhaus- und Gesundheitswirtschaft, hat einen breiten Erfahrungsschatz in der operativen Führung von Kliniken und kennt Asklepios und die Strukturen unseres Unternehmens aus unserer langjährigen Zusammenarbeit. Wir wünschen ihm einen guten Start als Regionalgeschäftsführer der Region Nord/Ost Bayern und als Geschäftsführer unserer Klinik in Bad Abbach", sagt Marco Walker, COO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell