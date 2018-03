Johan Vanneste wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (FOTO)

Köln/Bonn (ots) -Der Aufsichtsrat der Flughafen Köln/Bonn GmbH hat in seinerheutigen Sitzung einstimmig Herrn Johan Vanneste (57) zum neuenMitglied und zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der FlughafenKöln/Bonn GmbH bestellt. Die Bestellung erfolgt spätestens zum 01.Juni 2018, im Falle früherer Verfügbarkeit auch bereits zum 01. Mai2018, und vorbehaltlich des Abschlusses eines Anstellungsvertrages.Herr Johan Vanneste ist ein seit vielen Jahren erfolgreichtätiger, international erfahrener Manager in der Luftfahrtindustrie,der seit 2014 als President & Chief Executive Officer den FlughafenLuxemburg führt. Zuvor war er in verantwortlicher Position beiverschiedenen Fracht- und Personenfluggesellschaften sowie alsProgramm- und Instandhaltungsmanager tätig. Johan Vanneste istbelgischer Staatsbürger.Zu der Personalentscheidung des Aufsichtsrates erklärte derVorsitzende des Aufsichtsrates Friedrich Merz: "Der Aufsichtsrat hatsich in seiner heutigen Sitzung ausführlich mit dem Vorschlag desPräsidialausschusses vom vergangenen Freitag befasst, Herrn Vannestezum neuen Geschäftsführer und Vorsitzenden unserer Geschäftsführungzu bestellen. Der Aufsichtsrat ist dem einstimmigen Vorschlag desPräsidialausschusses heute ebenfalls einstimmig gefolgt. Wir freuenuns, mit Herrn Vanneste einen hoch qualifizierten neuen Vorsitzendender Geschäftsführung unseres Flughafens gewonnen zu haben. Auf ihnwarten wichtige Aufgaben für die zukünftige Entwicklung desFlughafens. Wir erwarten von ihm auch einen Kulturwandel in derFührung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens und inder Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Wir sind sicher, dass JohanVanneste diesen Erwartungen in jeder Hinsicht gerecht wird."Pressekontakt:Flughafen Köln/Bonn GmbHPostfach 98 01 20D - 51129 KölnT + 49 (0) 22 03 - 40-33 33F + 49 (0) 22 03 - 40-27 45presse@koeln-bonn-airport.dewww.koeln-bonn-airport.deOriginal-Content von: Flughafen Köln/Bonn GmbH, übermittelt durch news aktuell