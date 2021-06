Johan Neuman ist neuer EMD-Präsident

Pfäffikon/Schweiz (ots) -- Schwedischer Top-Manager an die Spitze der führenden Handelsallianz gewählt- Neuman, Einzelhandelsexperte bei Dagab und der Axfood-Gruppe, gilt branchenweit als Eigenmarkenspezialist mit hoher Reputation- Dmitry Bogod von Lenta rückt auf in den VerwaltungsratPfäffikon/Schweiz (ots) - Es gibt einen neuen Präsidenten an der Spitze der European Marketing Distribution AG: Der Schwede Johan Neuman (51) wurde auf der EMD-Aktionärsversammlung einstimmig zum Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Maniele Tasca gewählt. Nach zwei sehr erfolgreichen Amtszeiten seit 2017 zieht der Italiener Tasca als aktives Mitglied in den Verwaltungsrat (Board of Directors) der führenden internationalen Handelsallianz ein.Mit seinem Nachfolger Johan Neuman übernimmt erneut ein erfahrener Top-Manager die Präsidentschaft bei der EMD. Der General Manager Private Label bei Dagab, der Einkaufs- und Logistikgesellschaft des schwedischen EMD-Mitglieds Axfood, ist als herausragender Fachmann in der Beschaffung und Entwicklung leistungsfähiger Eigenmarken bekannt. Dem Board of Directors der EMD gehört Neuman schon seit dem seit Jahr 2007 an. Auch in diesem Top-Gremium hat er sich seither als einer der maßgeblichen Initiatoren für die branchenweit anerkannte Eigenmarken-Range der EMD bewährt.Die EMD, die den Industrieunternehmen attraktive Ausschreibungen zur weltweiten Platzierung und Vermarktung von Eigenmarken anbietet, setzt auch unter dem neuen Präsidenten Johan Neuman ihren Kurs für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Herstellern fort. Auf dem aktuellen Shareholder-Meeting beglückwünschten die Delegierten Johan Neuman herzlich zur einstimmigen Wahl in die EMD-Spitzenposition und dankten Maniele Tasca ausdrücklich für die überaus konstruktive und zukunftsorientierte Zusammenarbeit. In den zurückliegenden Jahren hat die EMD ihre Rolle als führende Verbundgruppe im international organisierten Einzelhandel kontinuierlich ausgebaut.Die EMD gibt außerdem eine Neubesetzung im Verwaltungsrat bekannt: Dmitry Bogod (36), Chief Commercial and Marketing Officer des russischen EMD-Mitglieds Lenta, wurde neu berufen und ersetzt damit Jaap van Vreden, der aus dem Top-Gremium der Verbundgruppe EMD ausgeschieden ist. Bei Lenta bekleidete Dmitry Bogod zuletzt bereits mehrere Führungspositionen. In den zurückliegenden drei Jahren war der russische Manager für die erfolgreich durchgeführte Transformation von Lenta verantwortlich, einschließlich E-Commerce, Marketing und Advanced Analytics. Bevor er zu Lenta kam, war Dmitry Bogod Associate Partner in der Moskauer Niederlassung von McKinsey, wo er sich auf Strategie- und Marketingprojekte für russische und internationale Einzelhändler und FMCGs konzentrierte.Neben Maniele Tasca gehören dem EMD-Verwaltungsrat weiterhin die Top-Entscheider Jaime Rodriguez (Euromadi), Franz Friedrich Müller (Markant) und Dick Roozen (Superunie) an.Die EMD-Zentrale in Pfäffikon steht unter der Leitung des Managing Directors Philippe Gruyters.Die Mitgliedsunternehmen der European Marketing Distribution (EMD) sind in den folgenden Märkten aktiv:Australien: WoolworthsBulgarien: KauflandDänemark: DagrofaDeutschland: MARKANTItalien: ESD-ItaliaKroatien: KauflandNeuseeland: Countdown (Woolworths)Niederlande: SuperunieNorwegen: Unil/NorgesGruppenÖsterreich: MARKANT ÖsterreichPolen: KauflandPortugal: EuromadiPortRumänien: KauflandRussland: LentaSchweden: AxfoodSchweiz: MARKANTSlowakei: MARKANTSpanien: EuromadiSüdkorea: HomeplusTschechische Republik: MARKANTFür weitere Informationen:Donati & RosmanithBetter CommunicationsUwe RosmanithTriq ir-Rumani, 3Xlendi, XLN1431MaltaTelefon: +49 171 9706644rosmanith@bettercommunications.mtOriginal-Content von: EMD - European Marketing Distribution, übermittelt durch news aktuell