Johan Caspar Bergenthal ist neuer CEO von Klépierre Deutschland (FOTO)

Johan Caspar Bergenthal(41) wurde am 1. Juni 2018 zum CEO vonKlépierre Deutschland bestellt.Bergenthal ist seit dem 01.April 2011 für das Unternehmen desfranzösischen Shopping-Center-Investors und -Betreibers tätig, wo erzuletzt als COO von Klépierre Deutschland das operative Geschäftsowie die Vermietung verantwortete.Zuvor arbeitete der studierte Architekt in unterschiedlichenPositionen sieben Jahre lang bei der ECE. Bergenthal hält einenAbschluss als Executive MBA der WHU / Kellogg School of Management.Über KlépierreAls einer der führenden Investoren und Betreiber vonShoppingcentern in Europa vereint Klépierre Kompetenz in denBereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilien und Asset Management.Insgesamt heißt Klépierre ca. 1,1 Mrd. Shoppingcenter-Kunden in 16europäischen Ländern pro Jahr willkommen.Der Portfolio-Wert des Unternehmens beläuft sich auf ca. 23,8 Mrd.Euro (zum Stichtag 31.12.2017). In Deutschland werden jährlich ca. 35Millionen Kunden in den Einkaufszentren der Klépierre-Gruppe begrüßt,unter anderem im Boulevard Berlin, in der Centrum Galerie Dresdensowie im Forum Duisburg.Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1%), dem marktführenden Eigentümer und Betreiber von Shoppingcenternin Skandinavien. Klépierre ist an der Euronext Paris gelistet undzählt zu folgenden Indizes: CAC Next 20, EPRA Euro Zone und GPR 250.Außerdem ist Klépierre in folgenden Ethik-Indizes enthalten: DJSIWorld and Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, EuronextVigeo France 20 und World 120. Ferner wurde Klépierre in die A-Listeder Initiative "Carbon Dislocure Project" (CDP) aufgenommen. Mit denvorgenannten Auszeichnungen und Initiativen bekennt sich Klépierreproaktiv zur Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unterwww.klepierre.com