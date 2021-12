Joh. Friedrich Behrens: Erste Abschlagsverteilung!

Die in Insolvenz geratene Joh. Friedrich Behrens AG hat am 22.12.2021 eine Abschlagsverteilung in Höhe von 38,45% auf die festgestellten Forderungen vorgenommen.

Erste Abschlagsverteilung

Die Joh. Friedrich Behrens AG hat die bereits angekündigte Abschlagsverteilung in Höhe von EUR 17 Mio. an die Gläubiger vorgenommen. Die Quote der ersten Abschlagsverteilung beträgt 38,45 %. Für die Inhaber der Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) und 2019/2024 (ISIN ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung