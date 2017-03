Joey Kelly löscht seinen Durst mit Krombacher o,0% (FOTO)

Krombach (ots) -Für die Bekanntmachung von Krombacher o,0% als den neuennatürlichen Durstlöscher ganz ohne Alkohol geht der Marktführer füralkoholfreie Biere neue Wege in der Kommunikation. Neben klassischenPrintmedien setzt Krombacher o,0% auf einen bekannten und glaubhaftenMeinungsführer, um gerade Freizeit- und ambitionierte Hobby-Sportlerfür die neuen Sorten o,0% Pils und o,0% Weizen zu gewinnen: JoeyKelly wird zukünftig als Markenbotschafter für den natürlichenDurstlöscher mit 0,0 % Alkohol unterwegs sein.Bei zahlreichen Marathons, Ultramarathons und Ironmans, alsGrenzgänger am Limit in den USA und am Südpol oder einmal zu Fußdurch Deutschland: Joey Kelly liebt die extremen Herausforderungen,steht für Ausdauer, Leistungsfähigkeit und enorme Willensstärke. Soerhält Krombacher o,0% zur Einführung authentische und prominenteUnterstützung. Bereits während seiner Zeit bei der Kelly Familysuchte Joey Kelly als Extremsportler immer wieder die sportlichenHerausforderungen, die er bis heute in einer hohen Intensität undLeistungsbereitschaft verfolgt. Er lebt einen Lebensstil, in den dasneue Krombacher o,0% ganz ohne Alkohol und der isotonischen Wirkungund der enthaltenen Vitamine perfekt hineinpasst. Seinen erstensportlichen Auftritt wird Joey Kelly bei dem größtenFrühjahrsmarathon am 23. April in Hamburg haben, wenn er mit einer"Krombacher o,0% Staffel" an den Start geht."Wir sind stolz, froh und super happy, mit Joey Kelly die idealeBesetzung gewonnen zu haben, wenn es darum geht, neue Fans fürKrombacher o,0% zu gewinnen. Als sympathische und glaubwürdigePersönlichkeit passt er 100%ig zu unserer Zielgruppe und zuKrombacher o,0%, dem neuen natürlichen Durstlöscher ganz ohneAlkohol", so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der KrombacherBrauerei.Joey Kelly freut sich ebenfalls über die neue Partnerschaft:"Krombacher o,0% ist für mich der ideale "After-Sport-Drink". Werviel Sport treibt, muss nicht nur viel trinken, sondern vor allem dasRichtige", sagt Kelly. "Ein natürlicher Durstlöscher ohne Alkohol istgenau das Richtige und die perfekte Alternative zu den vielenkünstlichen Drinks." - so lautet sein Urteil. "Was mich genausoüberzeugt hat, ist die isotonische Wirkung und die enthaltenenVitamine B9 und B12, so dass ich mit Krombacher o,0% perfektregenerieren kann."Schnelle Regeneration - für Sportler ist Krombacher o,0% dieisotonische Erfrischung. Die enthaltenen Vitamine B12 und Folsäuretragen zu einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. VitaminB12 trägt darüber hinaus zu einem normalen Energiestoffwechsel beiund kann die physische und mentale Leistungskraft unterstützen.Sowohl Vitamin B12 als auch Folsäure tragen zu einer normalenpsychischen Funktion bei. Also, ob als Pils oder Weizen: mitKrombacher o,0% können neue Herausforderungen kommen.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J. WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell