Jörg Ziesche wird Vertriebschef von DA Direkt (FOTO)

Frankfurt (ots) -Jörg Ziesche (48) kommt zum 1. Mai 2019 zur DA Deutsche AllgemeineVersicherung AG (DA Direkt) und soll, vorbehaltlich der Zustimmungder BaFin, zum Vertriebsvorstand der Gesellschaft bestellt werden.Ziesche übernimmt damit eine zentrale Funktion bei der Neuausrichtungdes Direktversicherers. Peter Stockhorst, CEO von DA Direkt, stärktdamit sein Führungsteam für den zum Jahresbeginn eingeleitetenstrategischen Umbau der Gesellschaft.Jörg Ziesche gilt in der Finanzbranche als digitaler Vordenker.Als Director "Internet&Mobile" baute er bei der ING DiBa AG diedigitalen Plattformen auf und war Mitglied des Executive Commiteesder Bank. In seiner Verantwortung stand das digitale Geschäft vonOnline-Marketing über Vertrieb bis zum Online-Kundenservice für alleProduktbereiche. Auch die Entwicklung von eCommerce Innovationengehörten zu seinem Führungsbereich. Nach fast 12 Jahren bei der INGDiBa war er zuletzt für GM Financial und die Opel Bank tätig. In derPosition des Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitungbaute er ab Ende 2014 die Opel Online Bank auf und war maßgeblich ander Transformation der Produkte und Geschäftsprozesse hin zu einemdigitalen Geschäftsmodell für automobile Finanzdienstleistungenbeteiligt.Weitere Erfahrungen im Internet-Geschäft sammelte Jörg Ziesche alsMitgründer und Gesellschafter von Yasni GmbH, einer Suchmaschine fürPersonen- und Firmendaten."Jörg Ziesche bringt sehr viel Erfahrung mit bei der digitalenTransformation eines Direktanbieters. Gemeinsam mit ihm werden wirunsere digitalen Fähigkeiten sehr zügig und konsequent ausbauen.",betont Stockhorst.Im Januar hat Peter Stockhorst, seit August 2018 CEO derGesellschaft, die strategische Neuausrichtung der DA Direktvorgestellt. Dabei ist der Ausbau der Online-Services eine derzentralen Initiativen. "Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft miteiner neuen DA Direkt haben wir zum Jahresbeginn gestellt. Ich freuemich sehr, dass wir uns auf unserem neuen Weg mit Jörg Ziesche nungezielt verstärken können."Die DA Direkt VersicherungDA Direkt ist eine Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe inDeutschland mit Beitragseinnahmen (2017) von 303,7 Millionen Euro undrund 1,5 Millionen Versicherungsverträgen. Seit 40 Jahren nah dran.Heute ist DA Direkt einer der führenden Kfz-Direktversicherer inDeutschland und Teil der weltweit erfolgreichen Zurich InsuranceGroup. Fundiertes Versicherungswissen wird hier mit innovativemVordenken der internationalen Unternehmensgruppe kombiniert - eineGarantie für moderne Versicherungsleistungen.