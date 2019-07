Jörg Meuthen: Wahlen zum EU-Parlamentspräsidium markieren demokratischen Tiefpunkt

Berlin (ots) - Die Wahlen des EU-Parlamentspräsidenten und seinerStellvertreter kommentiert Prof. Dr. Jörg Meuthen, Bundessprecher derAfD und stellvertretender Vorsitzender der ID-Fraktion imEU-Parlament, wie folgt:,,Das, was sich gestern in Straßburg abgespielt hat, markierteinen weiteren Tiefpunkt des EU-Parlaments: Mara Bizzotto (Lega)wurde von unserer Fraktion als Kandidatin für einen der 14Stellvertreterposten im Parlamentspräsidium ins Rennen geschickt. Ihrwurde die notwendige Zustimmung verweigert. Auch dierechtskonservative Fraktion der ,Europäischen Konservativen undReformer' hat ihren Kandidaten nicht durchbekommen.Jene, die sich sonst immer als Musterdemokraten inszenieren, sindin Wirklichkeit ihre größten Verächter. Deren Totalverweigerungdemokratischer Grundprinzipien ist ein deutlicher Beleg dafür. DerWillen des Volkes wird völlig ignoriert: Die Parteien unsererFraktion ,Identität und Demokratie' erhielten bei der EU-Wahlinsgesamt rund 21 Millionen Stimmen und die der ,EuropäischenKonservativen und Reformer' etwa 15 Millionen Stimmen, die nunkeinerlei Repräsentanz im Parlamentspräsidium finden. Alle sonstigenFraktionen sind im Parlamentspräsidium vertreten. Mit dervielbeschworenen ,Vielfalt des Parlaments' hat das gar nichts zu tun,mit der Einfalt eines großen Teils seiner Abgeordneten hingegen sehrviel. Das erinnert an die Vorgänge im Bundestag, wo der AfD ebenfallsin absurder Weise ein Posten im Bundestagspräsidium verweigert wird.Wir werden nicht ruhen, weiterhin gegen dieses erschreckendeDemokratiedefizit der EU anzukämpfen. Saturierte Eurokraten habensich durch ihre Arroganz der Macht selbst entlarvt. Sie sindverzweifelt, weil sie EU-weit an Einfluss verlieren. Dieser Einflusswird weiter schwinden, denn die Bürger werden diese auf ihrem Rückenausgetragenen Machtspielchen unter Verweigerung der demokratischenRepräsentanz gemäß dem Wahlergebnis sicher nicht vergessen.''Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 56 96 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell